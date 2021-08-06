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«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Владиславом Трушкиным

15:50
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«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о том, что не активирует контракт с форвардом Владиславом Трушкиным.

«К сожалению, игрок не успел полностью восстановиться после травмы плеча к началу тренировочных сборов нашей команды. Мы вынуждены расторгнуть контракт. Но, возможно, мы не прощаемся. Желаем Владиславу скорейшего выздоровления и полной реабилитации!» — говорится в сообщении на сайте краснодарского клуба.

В начале июля стороны подписали контракт по схеме «1+1».

Трушкин с 2018 года играл за «Зенит», но в это межсезонье покинул клуб. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ россиянин набирал 3,7 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/163215/

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Иван Шитик все материалы автора

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