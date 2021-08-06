«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Владиславом Трушкиным
«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о том, что не активирует контракт с форвардом Владиславом Трушкиным.
«К сожалению, игрок не успел полностью восстановиться после травмы плеча к началу тренировочных сборов нашей команды. Мы вынуждены расторгнуть контракт. Но, возможно, мы не прощаемся. Желаем Владиславу скорейшего выздоровления и полной реабилитации!» — говорится в сообщении на сайте краснодарского клуба.
В начале июля стороны подписали контракт по схеме «1+1».
Трушкин с 2018 года играл за «Зенит», но в это межсезонье покинул клуб. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ россиянин набирал 3,7 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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