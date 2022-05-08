Паскуаль рассказал, за счет чего «Зенит» победил УНИКС во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о победе над УНИКСом в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (76:67).

«Мы показали свою привычную хорошую игру с отличной энергией, приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги. — Обе команды серьезно играли сегодня и в нападении, и в защите, так что, я полагаю, это была замечательная игра для всех любителей баскетбола. В целом, у нас был лучше настрой сегодня, мы лучше контролировали себя. Также мы выиграли подбор, который полностью проиграли в первой. Показатели передач и потерь изменились в лучшую для нас сторону, мы в принципе во всех аспектах улучшили свою игру.

Каждый тренер и каждая команда стремится подчеркнуть свои лучшие стороны и повысить свои способности. Сегодня мы по-другому решили играть в нападении, и это дало свои плоды. В первой игре соперник был лучше нас, а во второй игре мы выиграли, потому что мы были лучше. Считаю, что обе команды равны друг другу. Мы отправимся в Казань с лучшим настроем и желанием победить».

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет в Казани 11 мая.