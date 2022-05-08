Дмитрий Кулагин оценил возможность выиграть серию у УНИКСа в Казани

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу над УНИКСом (76:67) в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю всех наших болельщиков с победой, они великолепно нас поддерживали — отметил «СЭ» Дмитрий Кулагин. — Игра была напряженная, но в плей-офф других не бывает. Встречаются две высококлассные команды, которые ставят перед собой максимальную задачу. Я рад, что мы смогли проявить характер, смогли собраться после непростого поражения в первом матче.

Мы нашли игру с первой секунды. Еще на разминке мы были готовы на все 100%, понимали что это наш матч. Сделали все для победы и заслуженно победили. Счет в серии 1:1. Можем ли мы выиграть серию в Казани? Нам нет разницы где играть. Мы должны приехать и выиграть. Это мы и сделаем".

Третий матч серии состоится 11 мая, четвертый 13 мая. Серия длится до трех побед.