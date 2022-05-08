Перасович назвал заслуженной победу «Зенита» в матче с УНИКСом в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с победой, они играли очень хорошо и заслужили эту победу. Это была игра, как в Евролиге: очень жесткая на двух концах площадку, которая в итоге привела к победе. Игра проходила по их сценарию.

Нам надо готовиться к играм перед нашим болельщиками, и мы должны играть лучше. «Зенит» проделал хорошую работу по нейтрализации Хезоньи. Игроки сегодня играют лучше, завтра хуже, это нормальная ситуация. Надеюсь, что в следующий раз он покажет свой топ-уровень», — приводит слова Перасовича пресс-служба лиги.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет в Казани 11 мая.