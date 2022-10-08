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Единая лига ВТБ

8 октября, 18:01

«Зенит» в гостях переиграл «Парму» и одержал первую победу в сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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«Парма» проиграла петербургскому «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась поражение пермского клуба со счетом 60:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 60:65 (16:9, 18:18, 13:19, 13:19)

8 октября. Пермь. «УДС Молот».

БК Зенит
БК Парма (Пермь)
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