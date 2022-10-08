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8 октября, 18:32

Райкович: «Желаю удачи «Минску», а мы продолжим шаг за шагом строить свою игру»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Минска».

«Мы играли против команды, которая действует агрессивно, здорово бежит. Они хорошо выглядели в первой половине и несколько минут третьей четверти, но затем наша более глубокая ротация и класс игроков сказались, и мы выиграли с большой разницей.

Желаю удачи «Минску», а мы продолжим шаг за шагом строить свою игру», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-10-08-cska-minsk-news-report/
БК Минск
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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