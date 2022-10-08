Райкович: «Желаю удачи «Минску», а мы продолжим шаг за шагом строить свою игру»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Минска».

«Мы играли против команды, которая действует агрессивно, здорово бежит. Они хорошо выглядели в первой половине и несколько минут третьей четверти, но затем наша более глубокая ротация и класс игроков сказались, и мы выиграли с большой разницей.

Желаю удачи «Минску», а мы продолжим шаг за шагом строить свою игру», — цитирует тренера сайт ЦСКА.