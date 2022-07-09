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Сегодня, 12:38

«Парма» подписала контракт с 21-летним форвардом Походяевым

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Парма» объявила о подписании форварда Данила Походяева. Соглашение рассчитано на три года.

21-летний баскетболист с сезона—2017/18 находился в системе московского ЦСКА и выступал за молодежные команды армейцев.

В 2018 году Походяев стал MVP Финального этапа Первенства России среди юношей 2001 года рождения. Также форвард является двукратным чемпионом ЕМЛ ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор».

В минувшем сезоне Походяев присоединился к БК Темп-СУМЗ-УГМК и провел за клуб 38 матчей в рамках чемпионата Суперлиги-1. В среднем форвард набирал 7.6 очков и собирал 5.2 подбора за 20 минут на паркете.

Источник: https://parmabasket.ru/news/5/74225/
БК Парма (Пермь)
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