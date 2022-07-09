УНИКС подписал американского защитника Дэрила Мэйкона

УНИКС подписал американского защитника Дэрила Мэйкона. Как сообщает пресс-служба клуба, двухлетнее соглашение подписано по схеме «1+1».

Прошлый сезон 26-летний защитник провел в «Панатинаикосе». В 31 матче греческой Суперлиги игрок в среднем набирал 11.8 очка, отдавал 3.7 передачи, делал 1.9 подбора и совершал 0.7 перехвата за 22.8 минуты на паркете.

В Евролиге Мэйкон провел в бело-зеленых цветах 31 игру, где его средние показатели составили 13.1 очка, 3.6 передачи и 2.2 подбора за 25.9 минут игрового времени.

С 2018 по 2020 год Мэйкон провел в НБА 12 матчей за «Маверикс» и «Хит», отличившись 32 очками, 12 подборами и 8 передачами.