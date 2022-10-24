«Парма» на своей площадке переиграла МБА

«Парма» на своей площадке переиграла МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Перми выиграла со счетом 78:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформил Джоэл Джеймс. Еще один дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Данила Походяев.

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«Парма» (Пермь) — МБА (Москва) — 78:70 (22:24, 16:11, 22:24, 18:11)

24 октября. Пермь. «УДС Молот».