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Сегодня, 19:29

«Парма» на своей площадке переиграла МБА

Иван Шитик
Корреспондент
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«Парма» на своей площадке переиграла МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Перми выиграла со счетом 78:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформил Джоэл Джеймс. Еще один дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Данила Походяев.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — МБА (Москва) — 78:70 (22:24, 16:11, 22:24, 18:11)

24 октября. Пермь. «УДС Молот».

БК МБА
БК Парма (Пермь)
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