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Сегодня, 17:39

Форвард ЦСКА Семен Антонов выбыл на длительный срок из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард ЦСКА Семен Антонов получил травму правой ноги во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором», сообщает пресс-служба клуба.

Обследование подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба о повреждении ахиллова сухожилия.

В настоящее время проводятся дополнительные консультации с ведущими специалистами о методах лечения и восстановления.

Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

БК Автодор
БК ЦСКА
Семен Антонов
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