Форвард ЦСКА Семен Антонов выбыл на длительный срок из-за травмы

Форвард ЦСКА Семен Антонов получил травму правой ноги во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором», сообщает пресс-служба клуба.

Обследование подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба о повреждении ахиллова сухожилия.

В настоящее время проводятся дополнительные консультации с ведущими специалистами о методах лечения и восстановления.

Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.