Форвард ЦСКА Семен Антонов выбыл на длительный срок из-за травмы
Форвард ЦСКА Семен Антонов получил травму правой ноги во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором», сообщает пресс-служба клуба.
Обследование подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба о повреждении ахиллова сухожилия.
В настоящее время проводятся дополнительные консультации с ведущими специалистами о методах лечения и восстановления.
Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.
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