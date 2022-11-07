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Сегодня, 16:03

«Парма» близка к подписанию форварда Кевина Херви

Иван Шитик
Корреспондент
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«Парма» близка к подписанию контракта с форвардом Кевином Херви, сообщает инсайдер Лука Д'Алессандро.

В сезоне-2020/21 баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань». Он вышел на паркет в 23 матчах Единой лиги ВТБ в составе краснодарской команды, набирая 11,7 очка, 4,9 подбора, 1 передачу и 1,5 перехвата за 26,5 минуты, реализуя 52,7% двухочковых и 34,4% бросков из-за дуги.

В минувшем сезоне 26-летний американец играл за итальянский «Виртус».

БК Виртус
БК Парма (Пермь)
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