«Автодор» на выезде уступил «Парме» и потерпел четвертое поражение подряд

«Парма» дома обыграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:67.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард Би Джей Джонсон и центровой Ричард Соломон из «Пармы», набравшие по 22 очка.

«Парма» одержала 14-ю победу в 24 матчах Единой лиги ВТБ и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Автодор» проиграл в четвертой встрече подряд и с 9-ю победами после 24 игр находится на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 84:67 (28:19, 18:22, 18:14, 20:12)

24 января. Пермь. «УДС Молот».