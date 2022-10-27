«Парма» на своей площадке победила «Автодор»
«Парма» на своей площадке победила «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермский клуб выиграл со счетом 89:83.
Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. На его счету 29 очков. У гостей защитник Никита Михайловский принес своей команде 20 очков.
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«Парма» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 89:83 (20:22, 27:23, 24:18, 18:20)
27 октября. Пермь. «УДС Молот».
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