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Сегодня, 18:51

«Парма» на своей площадке победила «Автодор»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Парма» на своей площадке победила «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермский клуб выиграл со счетом 89:83.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. На его счету 29 очков. У гостей защитник Никита Михайловский принес своей команде 20 очков.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 89:83 (20:22, 27:23, 24:18, 18:20)

27 октября. Пермь. «УДС Молот».

БК Автодор
БК Парма (Пермь)
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