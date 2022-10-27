Главный тренер «Автодора» Павичевич: «Хотим реабилитироваться перед болельщиками за домашние поражения»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Игра с «Пармой» чрезвычайно важна для нашей команды как в турнирном, так и в психологическом плане. Мы очень хотим реабилитироваться перед болельщиками за поражения в родных стенах. Уверен, каждый из нас отдаст все силы для победы. «Парма» — хорошо организованная и неуступчивая команда. Их большим преимуществом являются домашние трибуны. Всем известно, как болеют в Перми и насколько непросто приходится всем соперникам во Дворце спорта «Молот». Но мы знаем, с чем столкнемся, и серьезно готовимся к предстоящей встрече», — цитирует пресс-служба клуба Павичевича.

Матч «Парма» — «Автодор» пройдет сегодня, 27 октября. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.