«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару»

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:76.

Самым результативным игроком встречи стал Окаро Уайт («Локомотив») — 21 очко.

«Локо» одержал 18-ю победу в 25 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Самара» с 13 победами в 25 матчах — на 7-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Самара» — 91:76 (24:18, 28:24, 16:18, 23:16)

28 января. Краснодар. «Баскет-холл».