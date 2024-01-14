«Пари НН» проиграл «Самаре» и потерпел пятое поражение подряд

«Самара» в гостях обыграла «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:73.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Кейси Шеперд, набравший 21 очко. Защитник гостей Джастин Роберсон набрал 18 очков.

«Самара» одержала 12 побед в 22 матчах чемпионата и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Пари НН» проиграл 5 матчей подряд и находится на 13-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 73:79 (17:29, 18:11, 16:19, 22:20)

14 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»