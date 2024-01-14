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Сегодня, 14:55

«Астана» на выезде уступила «Уралмашу», потерпев пятое поражение подряд

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Уралмаш» дома обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:71.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Карвел Андерсон, набравший 21 очко. Центровой хозяев Октавиус Эллис набрал 18 очков.

«Уралмаш» в 22 матчах одержал 11 побед и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата. «Астана» потерпела 5-е поражение подряд и находится на 11 строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Астана» — 74:71 (16:21, 20:18, 17:14, 21:18)

14 января. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

Баскетбол
БК Астана
БК Уралмаш
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