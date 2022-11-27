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Сегодня, 17:28

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» и одержал пятую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 72:67.

Самым результативным игроком встречи стал защитник нижегородцев Джеремейн Лав, набравший 19 очков.

«Зенит» одержал пятую победу подряд, команда занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на шестой строчке.

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:72 (16:17, 17:23, 8:16, 26:16)

Н: Лав (19), Бабурин (17), Стребков (9)

З: Эртель (17), Томпкинс (15), Томассон (13)

27 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

БК Зенит
БК Нижний Новгород
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