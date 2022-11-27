Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:21

Анзулович — о матче с «Астаной»: «Я доволен результатом, но остался недоволен психологическим настроем»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны» (89:76).

«Поздравляю своих ребят с победой. Безусловно, я доволен результатом, но остался недоволен психологическим настроем, который команда проявила в конце. Это не тот менталитет, который мы хотим видеть. К сожалению, этот момент психологической расслабленности и недоработок в плане менталитета преследуют нас с самого начала сезона. Я знаю, что нужно для этого сделать, но пока мы неуспешны в том, чтобы добиться того результата, который нам нужен. Но мы будем стараться», — цитирует пресс-служба лиги Анзуловича.

Красноярский клуб занимает 10-е место после 13 матчей чемпионата. Казахстанская команда располагается на 12-й строчке.

БК Астана
БК Енисей
0
Читайте также
Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
ВКС России уничтожили более ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Захарова обозвала «уродцем» латвийского депутата Кирштейнса
Пользователей Twitter возмутили слова главы ЕК о вине Кремля в мировом голоде
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Енисей» обыграл «Астану»

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» и одержал пятую победу подряд
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости