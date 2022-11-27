Главный тренер «Астаны» Киселев — о поражении от «Енисея»: «Забыли, что играем в командный вид спорта»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от «Енисея» (76:89) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы ожидали сегодня хорошую борьбу, жесткую. Мы были готовы к этому. Но мы продержались 18 минут и забыли, что играем в командный, а не индивидуальный вид спорта. С конца второй четверти и до начала четвертой мы не играли как команда ни в защите, ни в нападении. Это основная причина нашего поражения», — цитирует пресс-служба лиги Киселева.

Красноярский клуб занимает 10-е место после 13 матчей чемпионата. Казахстанская команда располагается на 12-й строчке.

В следующем матче «Енисей» сыграет с «Локомотивом-Кубань» 3 декабря, «Астана» на день позже встретится с «Зенитом».