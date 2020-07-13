«Нижний Новгород» подписал однолетний контракт с американским форвардом
13 июля 2020, 14:26
«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Люком Петрасеком. Соглашение с 24-летним американцем рассчитано на один год, сообщает сайт нижегородцев.
Летом 2019-го Петрасек решил перебраться в Европу и подписал соглашение с клубом «Гисен», выступающим в высшем дивизионе чемпионата Германии. В Бундеслиге он успел принять участие в 11 матчах.
Статистика — 10,9 очка, 4,5 подбора, 1,4 передачи за 21 минуту в среднем.
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