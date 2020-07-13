«Нижний Новгород» подписал однолетний контракт с американским форвардом

«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Люком Петрасеком. Соглашение с 24-летним американцем рассчитано на один год, сообщает сайт нижегородцев.

Летом 2019-го Петрасек решил перебраться в Европу и подписал соглашение с клубом «Гисен», выступающим в высшем дивизионе чемпионата Германии. В Бундеслиге он успел принять участие в 11 матчах.

Статистика — 10,9 очка, 4,5 подбора, 1,4 передачи за 21 минуту в среднем.