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Никита Курбанов стал лидером Единой лиги ВТБ по количеству проведенных матчей

17:21
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Капитан ЦСКА Никита Курбанов вышел на паркет в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Для него эта встреча стала 295-й в чемпионатах Единой лиги ВТБ.

По этому показателю он вышел на первое место в истории лиги по этому показателю, обойдя завершившего карьеру Виталия Фридзона.

Публикация от Единая Лига ВТБ | VTB League (@vtbleague)

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Иван Шитик все материалы автора
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