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«Автодор» победил «Нижний Новгород»

15:04

«Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Нижний Новгород» со счетом 100:94.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Автодора» Кенни Чери, набравший 22 очка.

«Автодор» лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» — шестой.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Нижний Новгород» — 100:94 (17:19, 27:19, 27:25, 29:31)

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Роман Шишов все материалы автора
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