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ЦСКА в гостях уверенно обыграл «Локомотив-Кубань»

18:54
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ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Москвичи взяли верх с уверенной разницей — 88:69.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Локомотива-Кубани» Джонатан Мотли, набравший 21 очко. У ЦСКА больше всего очков набрал защитник Алексей Швед (17).

Красно-синие сумели прервать серию из двух поражений в чемпионате. Железнодорожники потерпели третье поражение в сезоне.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 69:88 (18:25, 17:19, 19:22, 15:22)

5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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