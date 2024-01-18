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Допинг

Сегодня, 21:32

Курбанов сделал заявление по поводу своей дисквалификации за наркотики

Ана Горшкова
Корреспондент
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Никита Курбанов.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Баскетболист Никита Курбанов сделал заявление по поводу своей дисквалификации на три месяца за употребление запрещенного вещества.

«Уважаемые болельщики ЦСКА, партнеры по команде, администрация, сотрудники клуба и все поклонники лучшей игры с мячом! Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия. Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков... Самое важное для меня сейчас — это вернуться к игре и любимой профессии. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее снова оказаться на паркете», — приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА.

Никита Курбанов. Капитан ЦСКА получил три месяца за наркотики. Он сможет вернуться уже в январе

18 января стал известно, что РУСАДА дисквалифицировали 37-летнего баскетболиста на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру.

Источник: БК ЦСКА
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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