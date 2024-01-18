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Допинг

Сегодня, 14:44

В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию Курбанова из-за кокаина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Никита Курбанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал дисквалификацию форварда команды Никиты Курбанова на три месяца за употребление запрещенного вещества.

«ЦСКА всегда был и будет противником использования запрещенных веществ, осуждал все виды их применения. Ради любых целей. Кого бы это ни касалось. Мы оказали РУСАДА полное содействие в расследовании. До получения окончательного вердикта мы не имели права комментировать ситуацию и обсуждать возможные действия клуба. Сегодня мы, как и все, увидели официальный документ, и нам необходимо время, чтобы обсудить ситуацию внутри клуба, со спонсорами и учредителями, и потом принять взвешенное решение о будущем Никиты Курбанова в ЦСКА», — приводит слова Ватутина пресс-служба клуба.

Также президент ЦСКА отметил, что Курбанов сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков.

«Никита наш товарищ. Ему сейчас непросто. Он сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков, это урок для всех баскетболистов и спортсменов в целом, мы его осуждаем, и за сделанное он получил заслуженное наказание. Но при этом отмечу, что Никита всю свою впечатляющую карьеру был и остается образцом отношения к делу. Партнеры по ЦСКА разных лет, в том числе звезды Евролиги и сборной России, всегда отмечали его рабочую этику, профессионализм, желание прилагать все силы для победы, умение жертвовать личными амбициями ради успеха команды, отличную коммуникабельность. Все до единого тренеры ЦСКА были в восторге от работы с Курбановым. Никита — человек, на которого можно положиться в самые сложные минуты. Это наша легенда», — сказал Ватутин.

Он не сомневается в том, что произошедшее станет для Курбанов дополнительной мотивацией стать лучше и исправить репутацию.

18 января РУСАДА сообщило, что 37-летний баскетболист дисквалифицирован на три месяца из-за обнаружения наркотических средств в крови. Сообщается, что в его допинг-пробе были найдены следы кокаина.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев. Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб.

Источник: БК ЦСКА
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
Никита Курбанов
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