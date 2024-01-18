Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Допинг

Сегодня, 18:48

В РУСАДА прокомментировали решение отстранить Курбанова за употребление кокаина только на 3 месяца

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) объяснили, почему дисквалификация баскетболиста Никиты Курбанова за употребление кокаина составила только три месяца.

«Согласно положениям Всемирного антидопингового кодекса срок дисквалификации в подобных делах составляет три месяца, если спортсмен может доказать, что прием запрещенной субстанции не был связан со спортивной деятельностью и имел место во внесоревновательный период», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

Отмечается, что Курбанов был полностью открыт к сотрудничеству с РУСАДА и представил подробные объяснения и доказательства. В связи с тем, что баскетболист не нарушал условий временного отстранения (с 20 октября 2023 года), он может вернуться к спортивной деятельности 20 января 2024 года.

27 октября 2023-го Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев. В прошедшем сезоне Курбанов набрал 4,1 очка, сделал 3,5 подбора и отдал 1,6 передачи за матч.

Источник: https://tass.ru/sport/19763435
Баскетбол
Никита Курбанов
РУСАДА
2
0
Читайте также
Блинкова победила Рыбакину во втором круге Australian Open-2024
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Единая лига ВТБ прокомментировала дисквалификацию Курбанова из-за кокаина

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости