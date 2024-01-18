В РУСАДА прокомментировали решение отстранить Курбанова за употребление кокаина только на 3 месяца

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) объяснили, почему дисквалификация баскетболиста Никиты Курбанова за употребление кокаина составила только три месяца.

«Согласно положениям Всемирного антидопингового кодекса срок дисквалификации в подобных делах составляет три месяца, если спортсмен может доказать, что прием запрещенной субстанции не был связан со спортивной деятельностью и имел место во внесоревновательный период», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

Отмечается, что Курбанов был полностью открыт к сотрудничеству с РУСАДА и представил подробные объяснения и доказательства. В связи с тем, что баскетболист не нарушал условий временного отстранения (с 20 октября 2023 года), он может вернуться к спортивной деятельности 20 января 2024 года.

27 октября 2023-го Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев. В прошедшем сезоне Курбанов набрал 4,1 очка, сделал 3,5 подбора и отдал 1,6 передачи за матч.