ЦСКА обыграл «Руну» в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА дома обыграл «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:79. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт».
Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр, набравший 22 очка.
Эта победа стала 19-й для ЦСКА в 22 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. «Руна» находится на девятой строчке.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Руна» (Москва) — 89:79 (19:22, 23:21, 24:19, 23:17)
18 января. Москва. «Мегаспорт».
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