Капитан ЦСКА получил три месяца за наркотики. Он сможет вернуться уже в январе

36-летний баскетболист Никита Курбанов попустил часть сезона из-за положительного допинг-теста.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о трехмесячной дисквалификации одного из самых известных российских баскетболистов — Никиты Курбанова. 37-летний экс-капитан ЦСКА в октябре прошлого года сдал положительный тест на кокаин. Данный препарат в последнее время считается «рекреационным наркотиком», и срок наказания на него минимальный. С учетом того, что Никита не играл с 15 октября, он теоретически сможет вернуться на паркет уже в конце января. Отбытое им наказание привело к пропуску 17 матчей, так что это скорее удар по репутации, чем реальная проблема с карьерой.

Личные причины

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Евролигу. Летом прошлого года форвард подписал с армейцами новый однолетний контракт. А 27 октября клуб обнародовал пресс-релиз, в котором сообщал, что капитан команды «приостановил спортивную карьеру по личным причинам». «Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты», — говорилось в заявлении. Теперь понятно, что это были за «личные причины».

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Курбанова Никиту (вид спорта — баскетбол) на 3 месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года», — говорится в сообщении на официальном сайте Российского антидопингового агентства.

Как сообщает Telegram-канал «База», в допинг-пробе игрока была обнаружена запрещенная субстанция класса S6a (кокаин). «Пока не говорил с Никитой на эту тему, — рассказал «СЭ» агент игрока Сергей Тараканов. — Это проблема и беда. Надеюсь, что это был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости. Уверен, что Никита вернется. Знаю, что он тренируется. И естественно, я надеюсь, что Курбанов вернется еще более сильным. Надеюсь, что возвращение Никиты на площадку произойдет в этом сезоне».

Никита Курбанов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Увеличивается риск травмы

Курбанов является воспитанником ЦСКА и выступал за родной клуб до 2012 года (с перерывом на аренду в УНИКСе и питерском «Спартаке»). Затем играл за другие команды, а в 2015-м вернулся в Москву. С армейцами Никита трижды становился победителем Евролиги. Кроме того, он играл за сборную России на ЧЕ-2009 и на ЧМ-2019. В 2021 году Курбанов объявил о завершении карьеры в национальной команде, но продолжал оставаться одним из самых известных и уважаемых отечественных баскетболистов.

«Вероятность того, что в отношении Курбанова будет возбуждено уголовное дело, крайне маловероятна, — заявил «СЭ» известный адвокат Сергей Жорин. — За употребление наркотиков уголовной ответственности у нас нет. Могут поставить человека на учет в наркодиспансер, что не самым лучшим образом влияет на дальнейшую биографию человека. Если у человека нашли кокаин, значит, он его где-то купил. Дальше зависит от показаний фигуранта. Если человек сам на себя не наговорит и вовремя заключит соглашение с грамотным адвокатом, то самое неприятное, что может случиться с ним, — это административная ответственность».

Положительные тесты на наркотики — не редкое явление в игровых видах спорта. Так, в марте 2022 года баскетболистка сборной России и клуба МБА Нина Глонти была дисквалифицирована на три месяца после того, как в ее пробе были обнаружены следы кокаина. В июне 2022 года по тем же самым причинам и на тот же срок остался без гандбола игрок ЦСКА и сборной страны Дмитрий Киселев. Почти одновременно отстранение на три месяца за марихуану получил баскетболист «Зенита» и сборной страны Дмитрий Кулагин.

Дмитрий Кулагин. Фото Global Look Press

«В случае положительной пробы на наркотические вещества РУСАДА обязано передавать информацию в правоохранительные органы, — говорится в пресс-релизе организации. — Наркотики вызывают ложное чувство непобедимости, которое ведет к переоцениванию собственных сил и возможностей. Поэтому, кроме объективного вреда здоровью, у спортсменов, употребляющих наркотические вещества, сильно увеличивается риск травмы».