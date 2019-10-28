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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Нигериец Уме стал игроком «Автодора»

13:49

«Автодор» подписал нигерийского защитника Майкла Уме, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 35-летним защитником рассчитано до конца сезона.

Уме начинал сезон во французском «Булазаке», в семи матчах набирая в среднем 14,7 очка при 55 процентах реализации трехочковых бросков, а также делая 1,9 подбора и 1,7 передачи за 21,7 минуты.

Ранее баскетболист выступал за клубы Германии, Испании, Италии и Израиля. Кроме того, он провел 32 матча в составе сборной Нигерии, в том числе пять игр на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/3797-michael-umeh-strengthens-avtodor-backcourt

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