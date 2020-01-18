Мозгов тренируется по пять часов в день для возвращения

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов тренируется по четыре-пять часов в день, он хочет вернуться на площадку. Об этом сообщил агент спортсмена Станислав Рыжов.

«Химки» в межсезонье подписали однолетний контракт с чемпионом НБА 2016 года Мозговым, который полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы колена и по-прежнему продолжает восстановление. В январе Мозгов прошел медицинское обследование в Германии.

- Вопрос об операции не стоит. Врачи лишний раз подтвердили, что Тимофей движется в верном направлении, прогресс есть, — цитирует «РИА Новости» Рыжова. — Травма давняя, поэтому врачи не берут на себя ответственность и пока не дают точные сроки возвращения на площадку. Могу сказать, что Тимофей каждый день проводит в зале по 4-5 часов. Если бы Тимофею ничего не было нужно, разве он так занимался бы? Он реально тренируется, хочет вернуться.