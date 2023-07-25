«Парма» подписала центрового Соломона

«Парма» подписала контракт с американским центровым Ричардом Соломоном.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезоне-2023/24.

31-летний Ричард начал профессиональную карьеру в 2014-м году в G League, где выступал за фарм-клуб «Оклахомы». В 2015 году он уехал в чемпионат Японии и играл за «Альварк Токио», после чего перебрался в Европу и в последующем выступал во Франции, Турции. В сезоне-2020/21 центровой вновь вернулся в Японию, выступая за «Тояму».

Сезон-2021/22 Соломон провел в Турции за «Бахчешехир» и стал победителем Кубка ФИБА-Европа. В среднем в национальном чемпионате Соломон проводил на паркете по 18 минут, набирая 10,6 очка и собирать 5,2 подбора.

В прошлом сезоне центровой дебютировал в Единой лиге ВТБ за «Зенит». За 24 игры в среднем он набирал 7,6 очков, 6,6 подборов за 20 минут на паркете.