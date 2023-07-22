«Минск» объявил о подписании контракта с Григорием Мотовиловым

Разыгрывающий защитник Григорий Мотовилов перешел из «Енисея» в «Минск».

Как сообщает пресс-служба минского клуба, контракт с 25-летним игроком рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Также «Минск» объявил, что нападающий Артем Секушенко в предстоящем сезоне выступит за основную команду.

Сезон-2021/22 Мотовилов начинал в «Темп-СУМЗ-УГМК», затем перешел в ижевский клуб Суперлиги-1 «Купол-Родники» а в марте 2022 года присоединился к «Енисею». Выступая за красноярский клуб в Единой лиге ВТБ, в 30-и матчах прошедшего сезона средняя статистика игрока составила 5,7 очка, 2,0 передачи, 0,9 подбора.

В сезоне-2022/23 Секушенко выступал за «Минск» (резерв) в чемпионате Беларуси и Студенческой Лиге РЖД. Средняя статистика Секушенко в 35-и поединках чемпионата старны: 9,0 очка, 5,9 подбора, 1.0 передачи.