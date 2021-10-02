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Милутинов пропустит около месяца из-за травмы

06:20

Центровой ЦСКА Никола Милутинов получил повреждение внутренней боковой связки колена в матче Евролиги против «Милана» (74:84).

Как сообщает Eurohoops, 26-летний серб пропустит около 3-4 недель из-за травмы внутренней боковой связки левого колена. Однако игрок избежал операции.

Милутинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Серб пропустил вторую половину сезона-2020/21 из-за травмы плечевого сустава.

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Евгений Козинов все материалы автора

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