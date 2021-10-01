Экс-врач сборной России назвал сроки восстановления Николы Милутинова

Бывший врач сборной России по футболу и московского «Спартака» Юрий Васильков оценил сроки восстановления центрового баскетбольного ЦСКА Николы Милутинова. После игры с «Миланом» у серба было выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки левого колена.

— Обычно сроки восстановления после такого повреждения 21 день, — отметил «СЭ» Юрий Васильков. — Потом еще два-три дня на дополнительные процедуры и можно возвращаться в общую группу. Так что это не страшная травма. Вот если бы был полный разрыв, то был бы другой разговор. Желаю Милутинову скорее вернуться на площадку.

Напомним, что сербский центровой получил травму на 3 минуте первого тура регулярного сезона Евролиги после столкновения с игроками «Милана».