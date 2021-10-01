Экс-врач сборной России назвал сроки восстановления Николы Милутинова
Бывший врач сборной России по футболу и московского «Спартака» Юрий Васильков оценил сроки восстановления центрового баскетбольного ЦСКА Николы Милутинова. После игры с «Миланом» у серба было выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки левого колена.
— Обычно сроки восстановления после такого повреждения 21 день, — отметил «СЭ» Юрий Васильков. — Потом еще два-три дня на дополнительные процедуры и можно возвращаться в общую группу. Так что это не страшная травма. Вот если бы был полный разрыв, то был бы другой разговор. Желаю Милутинову скорее вернуться на площадку.
Напомним, что сербский центровой получил травму на 3 минуте первого тура регулярного сезона Евролиги после столкновения с игроками «Милана».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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