Станислав Еремин стал помощником президента УНИКСа по развитию молодежного проекта
Заслуженный тренер России Станислав Еремин получил работу в УНИКСе, информирует пресс-служба клуба.
Казанский клуб объявил о назначении 70-летнего специалиста на должность помощника президента УНИКСа по развитию молодежного проекта.
Еремин возвращается в команду, которую возглавлял с 2000 по 2006-й и с 2012 по 2013 годы. Также в сезоне-2006/07 Станислав занимал должность генерального менеджера УНИКСа.
В последние годы Еремин занимал пост главы тренерского совета РФБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю