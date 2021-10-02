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Станислав Еремин стал помощником президента УНИКСа по развитию молодежного проекта

16:03
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Заслуженный тренер России Станислав Еремин получил работу в УНИКСе, информирует пресс-служба клуба.

Казанский клуб объявил о назначении 70-летнего специалиста на должность помощника президента УНИКСа по развитию молодежного проекта.

Еремин возвращается в команду, которую возглавлял с 2000 по 2006-й и с 2012 по 2013 годы. Также в сезоне-2006/07 Станислав занимал должность генерального менеджера УНИКСа.

В последние годы Еремин занимал пост главы тренерского совета РФБ.

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Иван Шитик все материалы автора

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