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Сегодня, 16:54

«Пари НН» уступил МБА в Москве. Воронцевич набрал 26 очков

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МБА дома переиграл «Пари НН» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:70.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Андрей Воронцевич, набравший 26 очков.

МБА с 15 победами занимает четвертое место в группе Б. «Пари НН» идет шестым с 12 победами.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 77:70 (11:11, 13:20, 30:21, 23:18)

31 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».

Баскетбол
БК МБА
БК Нижний Новгород
Андрей Воронцевич
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