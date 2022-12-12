МБА победил «Локомотив-Кубань»

МБА победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московская команда выиграла со счетом 89:76.

В составе хозяев Даниил Касаткин набрал 26 очков, у краснодарцев 16 очков на свой счет записал Джейлен Барфорд.

МБА одержала 11 побед в 16 матчах и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

«Локомотив-Кубань» выиграл девять встреч и занимает шестое место в Единой лиге ВТБ.

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МБА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 89:76 (19:18, 23:24, 27:12, 20:22)

12 декабря. Москва. «Баскет Холл Москва».