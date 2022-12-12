Карасев: «Что сказал команде в перерыве? Такие слова в эфире говорить нельзя»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился впечатлениями от победы команды над «Локомотивом-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (89:76).

«Я полностью доволен тем, что показала команда. В первой половине у нас были проблемы на подборе, но мы их исправили. Что сказал команде в перерыве? Такие слова в эфире говорить нельзя. Если серьезно, то просто обратили внимание на ошибки, попросили избежать их. Ребята с этим справились», — цитирует Карасева пресс-служба официального сайта Единой лиги ВТБ.

МБА одержала 11 побед в 16 матчах и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» выиграл девять встреч и занимает шестое место.