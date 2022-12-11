Корстин заявила, что УНИКС и «Зенит» продемонстрировали качественный баскетбол высокого уровня

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала итог матча между УНИКСом и «Зенитом» (95:94).

«УНИКС — «Зенит» не зря был выбран матчем недели, команды продемонстрировали качественный баскетбол высокого уровня. В первой четверти, кстати, был установлен рекорд результативности лиги (34:34). Сейчас многие спортивные болельщики смотрят чемпионат мира по футболу, и матчи там действительно интересные, поэтому сегодняшняя баскетбольная встреча для меня была как глоток свежего воздуха, особенно приятный. В этой игре трудно было определить фаворита, команды боролись от начала до конца и не собирались уступать друг другу», — приводит слова гендиректора лиги ТАСС.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда одержала 14 побед при 2 поражениях. «Зенит» находится на третьей строчке с 12 победами и 3 поражениями.