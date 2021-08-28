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Майк Джеймс хочет завершить карьеру через два года

23:01
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Защитник ЦСКА Майк Джеймс рассказал, как долго еще планирует выступать на профессиональном уровне.

«Через два года, скорее всего, завершу карьеру. Планирую уйти по завершении текущего контракта», — приводит слова 31-летнего американца в Twitter журналист Дионисис Аравантинос.

Джеймс недавно вернулся в Москву, но тренируется отдельно от команды. Защитник был отстранен от матчей ЦСКА по ходу сезона-2020/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Остаток игрового года он провел в «Бруклине».

ЦСКА рассчитывает договориться с Джеймсом о досрочном расторжении контракта.

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Иван Шитик все материалы автора

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