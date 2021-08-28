Майк Джеймс хочет завершить карьеру через два года
Защитник ЦСКА Майк Джеймс рассказал, как долго еще планирует выступать на профессиональном уровне.
«Через два года, скорее всего, завершу карьеру. Планирую уйти по завершении текущего контракта», — приводит слова 31-летнего американца в Twitter журналист Дионисис Аравантинос.
Джеймс недавно вернулся в Москву, но тренируется отдельно от команды. Защитник был отстранен от матчей ЦСКА по ходу сезона-2020/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Остаток игрового года он провел в «Бруклине».
ЦСКА рассчитывает договориться с Джеймсом о досрочном расторжении контракта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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