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«Локомотив-Кубань» интересуется Яннисом Тиммой

15:55
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Форвард Янис Тимма, сыгравший недавно за «Орландо» в Летней лиге НБА, принял решение вернуться в Европу, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

В подписании 29-летнего латвийского баскетболиста заинтересованы несколько клубов, которые выступят в предстоящем сезоне Евролиги и Еврокубка. В их числе — «Локомотив-Кубань», «Валенсия», «Олимпиакос» и «Монако».

Напомним, что Тимма, представлявший «Химки» в прошлом сезоне, провел последний матч за подмосковный клуб еще 18 февраля против «Басконии». Проходила информация, что в марте Янис покинул команду из-за конфликта с главным тренером Андреем Мальцевым.

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Иван Шитик все материалы автора

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