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Сегодня, 18:30

Матч звезд Единой лиги ВТБ посмотрело более 2,5 миллионов человек

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Илона Корстин.
Фото Единая лига ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» рассказала о высоких цифрах ТВ аудитории Матча звезд-2024.

«Наши телевизионные партеры — «Матч ТВ» и ТВ «Старт» — предоставили нам цифры, что прямую трансляцию Матча звезд посмотрело более 2,5 миллиона человек, — отметила «СЭ» Корстин. — На этой неделе это было самое просматриваемое спортивное событие на ТВ.

Традиционно большой прирост аудитории мы получили и в социальных сетях. Буквально за несколько дней к нам пришло около 5 тысяч новых пользователей, и охваты публикаций выросли на 10 процентов. Это сравнимо с решающими матчами плей-офф и финальной серией позапрошлого года, когда играли ЦСКА и «Зенит».

Знаковые моменты Матча звезд: попадания Хилла в высокое кольцо, конкурс данков и видео с нашими звездами на тренировках стали настоящими хитами в социальных сетях».

Матч звезд-2024 прошел в Москве на «ВТБ Арене» 18 февраля.

 
Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в&nbsp;плотной борьбе. «На Матче звезд мы увидели главное — желание игроков и тренеров бороться за победу и выкладываться». Илона Корстин подводит итоги МВЗ

 

Баскетбол
Илона Корстин
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