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Сегодня, 18:45

Корстин назвала лучшие моменты Матча звезд-2024

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Илона Корстин.
Фото Единая лига ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» объяснила, почему важно было сделать Матч звезд динамичным.

— Лично ваш любимый момент Матча звезд? Выступление кого-то из артистов? Финальный бросок Хилла?

— Выделю прежде всего баскетбольные моменты. Это и последний бросок Джерамайи Хилла в высокое кольцо, и данк MVP Девона Акуна-Перселла с разворотом на 360 градусов и несколько моментов с участие Ксавьера Рэтэн-Мэйса. Все эти моменты не были спланированы заранее, это была импровизация от самих игроков.

Что касается творческой части, режиссуры и шоу открытия мне понравилось, что удалось реализовать все, даже самые смелые наши идеи. Органично смотрелись все артисты, эффектно появились большие баскетбольные мячи и зависшая в воздухе балерина. Думаю, болельщикам это все очень понравилось и запомнилось. И главное мы нашли оптимальный формат для проведения Матча звезд — это именно структура, в которой чередуется шоу-программа, баскетбол и конкурсы. Все это умещается в 3 часа, поэтому смотрится очень динамично и легко.

— Зрители на трибунах остались довольны. Если говорить о цифрах и потенциальной аудитории Матча звезд, можно подвести какие-то итоги?

— Конечно, цифры лучше всего говорят об успехах Матча звезд. Аудитория на арене — около 10 тысяч человек. Мы заранее, почти за 10 дней до мероприятия продали все билеты. По нашей оценке, прошедший Матч звезд стал одним из самых кассовых событий в истории российского спорта — конечно, я имею в виду виды спорта, которые проводятся на закрытых аренах.

Премиальные билеты, а именно они приносят нам 80% выручки от билетной программы, были распроданы за месяц до события. Это очень хороший результат. Понимаем, что есть куда стремиться, но, в то же время, дальнейший рост выручки от билетной программы Матча звезд будет ограничен уже покупательской способностью болельщиков и вместимостью арены. Все, что можно было сделать в текущих условиях на «ВТБ Арене», мы сделали.

— Это значит, что переезд на другую арену / в другой город напрашиваются?

— Матч звезд — уже стал самостоятельным продуктом и знаковым событием, которое помогает популяризировать баскетбол и Лигу ВТБ, а также привлекать новую аудиторию. За последние годы мы приучили болельщиков к тому, что Матч звезд проходит в феврале, в Москве, на «ВТБ Арене». При переезде в другой город есть определенные риски. Не факт, что мы сможем получить такие же доходы с билетов и собрать полную арену.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в&nbsp;плотной борьбе. «На Матче звезд мы увидели главное — желание игроков и тренеров бороться за победу и выкладываться». Илона Корстин подводит итоги МВЗ

Матч звезд-2024 прошел в Москве на «ВТБ Арене» 18 февраля.

Баскетбол
Илона Корстин
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