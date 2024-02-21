«Нижний Новгород» объявил о переходе Кендалла Смита

«Нижний Новгород» сообщил о подписании атакующего защитника Кендалла Смита.

Контракт с 28-летним американцем рассчитан до конца сезона.

«Нижний Новгород» станет третьим клубом для Смита в этом сезоне. Ранее он играл за клуб второй турецкой лиги «Чайырова» и греческий ПАОК.

За последний клуб он сыграл 7 матчей в чемпионате Греции. В среднем за 26 минут игры защитник набирал 10,9 очков, 2,3 подбора и 1,3 перехвата.