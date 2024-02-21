«Нижний Новгород» объявил о переходе Кендалла Смита
«Нижний Новгород» сообщил о подписании атакующего защитника Кендалла Смита.
Контракт с 28-летним американцем рассчитан до конца сезона.
«Нижний Новгород» станет третьим клубом для Смита в этом сезоне. Ранее он играл за клуб второй турецкой лиги «Чайырова» и греческий ПАОК.
За последний клуб он сыграл 7 матчей в чемпионате Греции. В среднем за 26 минут игры защитник набирал 10,9 очков, 2,3 подбора и 1,3 перехвата.
Источник: https://t.me/nn_basket/6097
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