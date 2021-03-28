Мальцев поделился ожиданиями от матча с «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев 28 марта в интервью сайту клуба поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минска».

«Это наш третий матч за неделю, причем играем мы в трех разных залах. После матча с «Зенитом» мы провели неполную тренировку, хоть и на родной площадке. Приходится готовиться к очень важной игре с «Цмоки-Минском» в восстановительном режиме. «Цмоки» находятся внизу турнирной таблицы, но эта команда имеет свой собственный почерк: они играют в быстрый баскетбол, и их ни в коем случае нельзя недооценивать, потому что во многих проигранных матчах им в большей степни не везло, чем не хватало мастерства», — сказал Мальцев.

«Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, минчане — последние. Матч «Химки» — «Цмоки-Минск» пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 15.00 (мск).