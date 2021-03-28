«Нижний Новгород» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» 28 марта обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ (96:86).

27 очков у нижегородцев набрал разыгрывающий Кейси Шепард, у хозяев 18 очков в активе у Максима Кулагина.

После этой победы «Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице, красноярцы — 12-е.

Баскетбол. Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород» — 86:96 (20:30, 21:20, 21:26, 24:20)

28 марта. Красноярск. «Арена-Север».