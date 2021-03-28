«Нижний Новгород» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
13:01
«Нижний Новгород» 28 марта обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ (96:86).
27 очков у нижегородцев набрал разыгрывающий Кейси Шепард, у хозяев 18 очков в активе у Максима Кулагина.
После этой победы «Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице, красноярцы — 12-е.
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород» — 86:96 (20:30, 21:20, 21:26, 24:20)
28 марта. Красноярск. «Арена-Север».
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю