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Итудис отказался говорить о ситуации с Джеймсом

21:25
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не стал распространяться о ситуации с защитником Майком Джеймсом после матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа (102:86).

Джеймс вышел в стартовой пятерке, сыграл три минуты, не набрав очков и допустив две потери. После тайм-аута при счете 2:7, взятого главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом, Джеймс ушел в раздевалку и не вернулся в игру.

«Я работаю здесь уже семь лет. И я отлично понимаю, что значит представлять ЦСКА, я знаю историю клуба. И я уважаю игру.

Перед игрой я выбираю шесть легионеров на матч. И стараюсь принять оптимальное решение.

Что произошло дальше? Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере — пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, мое отношение к работе. Вы прекрасно знаете меня», — цитирует Итудиса Eurohoops.

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