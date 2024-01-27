25 очков Ратэн-Мэйса помогли «Енисею» обыграть «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» дома победил «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:76.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 25 очков, лучший в составе екатеринбуржцев — Гарретт Нэвелс (15).

«Енисей» с 14 победами в 24 матчах занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Уралмаш», одержавший 11 побед находится на 8-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 88:76 (23:22, 29:10, 14:19, 22:25)

27 января. Красноярск. «Арена-Север».