Куртинайтис считает, что у "Химок" хорошие шансы побороться с ЦСКА

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящую финальную серию Единой лиги ВТБ, где команда встретится с ЦСКА​. Первый матч команды проведут 5-го июня, начало – 19:30.

– Нам повезло дойти до финальной серии полным составом, но сейчас у нас есть потеря – Янис Тимма, который из-за перелома пальца ноги пропустит серию с ЦСКА, – приводит пресс-служба клуба слова Куртинайтиса. – И все же, на мой взгляд, это не делает нашу команду слабее духом и в плане настроя. Думаю, в этом году у нас хорошие шансы побороться с ЦСКА, все будет зависеть от нашей энергии.

Несмотря на получение путевки в Евролигу, мы все понимаем, что сезон еще не закончен. Впереди у нас самый большой шаг – приложить все силы, чтобы обыграть ЦСКА, который не так давно доказал, что является сильнейшей командой Европы. И "Химки", и ЦСКА чувствуют усталость, это нормально в конце сезона, но, в целом, мы в хорошей форме, как физической, так и психологической.

"Химки" в третий раз подряд вышли в финал Единой лиги ВТБ, где их соперником станет чемпион Евролиги ЦСКА. Матчи финальной серии, которая играется до трех побед одной из команд, пройдут 5, 7 и 10 июня, а также при необходимости 12 и 15 июня.